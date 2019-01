später lesen Weltstrafgericht Den Haag: Überraschender Freispruch für Ex-Präsident Gbagbo FOTO: Peter Dejong FOTO: Peter Dejong Teilen

Das Weltstrafgericht hat den früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, überraschend freigesprochen. Sieben Jahre nach seiner Festnahme ordneten die Richter am Dienstag in Den Haag die Freilassung des 73-jährigen Ex-Politikers an. dpa