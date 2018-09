Erdogan will deutsche Wirtschaftsbosse treffen

Das bestätigte am Montag ein enger Vertrauter von Erdogan, der Abgeordnete Mustafa Yeneroglu, der Deutschen Presse-Agentur. „Dass es dieses Treffen geben wird, und zwar am Freitagnachmittag, ist gesichert“, sagte Yeneroglu, der in Deutschland aufgewachsen ist und jüngst in den Vorstand von Erdogans Regierungspartei AKP gewählt wurde. Unter den Teilnehmern seien Vertreter großer Unternehmen. Namen wollte er nicht nennen.

Die Veranstaltung solle in Form eines Runden Tisches stattfinden. Der Präsident wünsche sich einen „direkten Austausch“ mit den Gästen und wolle ihnen „vor allem Gelegenheit geben, ihm in einem persönlichen Gespräch Fragen zu stellen“, sagte Yeneroglu.

Für die Türkei ist der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland das wichtigste Thema des Besuches. Das Land steckt nach einem Zerwürfnis mit den USA über das Schicksal eines in der Türkei festgehaltenen US-Pastors in einer schweren Währungskrise.

Aus Regierungskreisen ist zu hören, dass man sich von Deutschland beruhigende Signale in Richtung nervöser internationaler Märkte und Investoren zu Investitionsvorhaben erhofft. Deutschland ist für die Türkei der wichtigste Handelspartner.

Erdogan kommt vom 27. bis 29. September zu seinem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Dazu gehören anders als bei früheren Arbeitsbesuchen ein Empfang mit militärischen Ehren und ein Staatsbankett. Erdogan trifft auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und reist nach Köln, um dort die Ditib-Zentralmoschee zu eröffnen.

(csr/dpa)