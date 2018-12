später lesen Botschaft bleibt in Tel Aviv Australien erkennt West-Jerusalem als Hauptstadt Israels an FOTO: Lukas Coch FOTO: Lukas Coch Teilen

Australien erkennt West-Jerusalem als israelische Hauptstadt an, belässt die Botschaft aber erst einmal in Tel Aviv. Das sagte der australische Premierminister Scott Morrison in Sydney. dpa