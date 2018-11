später lesen Wege aus dem Chaos? Außenminister Maas bei Afghanistan-Konferenz in Genf FOTO: Salvatore Di Nolfi FOTO: Salvatore Di Nolfi Teilen

Bei der Afghanistan-Konferenz in Genf wird heute unter anderem die prekäre Sicherheitslage in dem Land thematisiert. Die Regierung aus Kabul wolle Diplomaten und Ministern aus 60 Ländern in diesem Zusammenhang über ihre Pläne für eine Friedenslösung berichten, hieß es vorab. dpa