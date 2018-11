später lesen Alter Meiler an deutscher Grenze Atomkraftwerk Fessenheim soll im Sommer 2020 geschlossen werden FOTO: dpa / Patrick Seeger FOTO: dpa / Patrick Seeger Teilen

Das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein wird im Sommer 2020 geschlossen. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag bei der Vorstellung eines Zehnjahres-Plans zur Energiewende in Paris an.