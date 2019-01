Am Freitag hatte das US-Militär bereits mitgeteilt, dass am Neujahrstag ein gezielter Luftangriff auf Al-Badawi in der jemenitischen Provinz Marib stattgefunden habe, dass aber noch nicht geklärt sei, ob er auch tatsächlich ums Leben gekommen sei.

Am Sonntag schrieb nun Trump: „Unser großartiges Militär hat den Helden Gerechtigkeit widerfahren lassen, die bei der feigen Attacke auf die USS Cole ums Leben kamen und verwundet wurden. Wir haben soeben den Anführer dieses Angriffs, Dschamal al-Badawi, getötet. Unsere Arbeit gegen Al-Kaida geht weiter. Wir werden den Kampf gegen den radikalislamischen Terrorismus nie aufgeben.“

Die USS Cole war am 12. Oktober 2000 bei der Betankung im Hafen der jemenitischen Stadt Aden von Selbstmordattentätern angegriffen worden. 17 US-Soldaten kamen ums Leben, 39 wurden verletzt. Al-Badawi wurde 2003 in den USA in Abwesenheit wegen Mordes und anderer Vorwürfe angeklagt.

(felt/dpa)