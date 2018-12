später lesen Wahlen in Südspanien Andalusien: Rechtsextreme ziehen ins Regionalparlament ein FOTO: Paul White FOTO: Paul White Teilen

Twittern







Bei der Regionalwahl in der südspanischen Region Andalusien ist die rechtsradikale Partei Vox mit einem zweistelligen Ergebnis neu ins Parlament eingezogen. Die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez erlitten in ihrer Hochburg am Sonntag ein Wahldebakel. dpa