Richter verurteilen 75 Mursi-Anhänger zum Tode

Gegen den Vorsitzenden der verbotenen Muslimbruderschaft, Mohammed Badie, und 46 weitere Beschuldigte verhängte ein Gericht in Ägypten am Samstag eine lebenslange Haftstrafe. In dem Fall wurden insgesamt 739 Menschen angeklagt, ihnen wurden Delikte von Sachbeschädigung bis Mord zur Last gelegt.

Mursi war der erste demokratisch gewählte Präsident Ägyptens. Mursi gehört der Muslimbruderschaft an, seine islamistischen Reformen führten zu Protesten, denen sich das Militär anschloss. 2013 wurde er vom Militär gestürzt. Der Sitzstreik in einem Vorort von Kairo wurde von Sicherheitskräften aufgelöst. Bei dem Einsatz wurden mindestens 600 Menschen getötet.

Einer von Mursis Söhnen, Osama, gehörte zu 22 Angeklagten, die eine zehnjährige Haftstrafe bekamen. Gegen die Urteile vom Samstag kann Berufung eingelegt werden.

(felt/dpa)