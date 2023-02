Erster Versuch in Zweibrücken : Zufrieden mit neuem Pop-Up-Store

Sandra Cleemann nutzt als Erste mit ihrem „Lollipop“ das Pop-Up-Store-Angebot von Stadt und Wirtschaftsförderung. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Die Zweibrücker Einzelhändlerin Sandra Cleemann zieht als erste Mieterin eine Zwischenbilanz.

Von Elisabeth Heil

Sandra Cleemann ist seit 13. Januar die erste Mieterin des neuen Pop-up-Stores in der Zweibrücker Fußgängerzone. Noch bis Aschermittwoch ist ihr Laden „Lollipop“ geöffnet. Für die Einzelhändlerin hat sich das Konzept gelohnt: „Ich bin mehr als zufrieden, das kann man nicht anders sagen“, berichtet sie.

Das liege nicht nur am erfreulichen Umsatz, den sie mit ihrem Kostümgeschäft erzielen konnte. „Die Mietkosten sind so überschaubar, dass es sich wirklich lohnt, hier was auszuprobieren“, sagt sie. Zudem mache es Freude, wie in ihrem Fall der Faschingsbekleidung einen eigenen Raum zu geben: „Ich kann die Ware viel besser präsentieren und dekorieren. Und ich habe Platz für Umkleidekabinen, was im Übrigen sehr gut angenommen wird“, sagt Cleemann. „Für Saisonware ist der Pop-Up-Store eine wunderbare Lösung“, sagt sie, „aber auch für Händler, die vielleicht mal eine neue Warengruppe testen und schauen möchten, wie es die Kunden annehmen.“

Hintergrund Der Pop-Up-Store Das Erdgeschoss des Gebäudes Hauptstraße 52 ist als gemischt genutzte Fläche konzipiert, die gemeinsam mit dem Pop-Up-Store für die Innenstadtentwicklung genutzt wird. Der-Pop-Up Store ist dabei im vorderen Bereich zur Hauptstraße hin angeordnet. Die Fläche ist 44 Quadratmeter groß. Der Mietpreis beträgt 55 Euro pro Woche warm inklusive aller Nebenkosten. Wer sich entschließt, hier seine Geschäftsidee auszuprobieren, muss einen Mietvertrag für mindesten 2 Wochen abschließen und darf die Flächen maximal 12 Wochen nutzen. Das Citymanagement hilft dann gerne bei der Suche nach geeigneten Geschäftsräumen für die dauerhafte Anmietung. Das Geschäft sollte zu den üblichen Zeiten geöffnet sein: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr sowie an den vier verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr. Interessenten können ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an die Leiterin der Zweibrücker Wirtschaftsförderung Anne Kraft senden, wirtschaftsfoerderung@zweibruecken.de

Auch die gute Lage mitten in der Fußgängerzone sei nicht zu verachten. „Das merke ich selbst. Es kommen natürlich viele Stammkunden aber auch Leute, die den Laden im Vorbeigehen entdecken und gar nicht wussten, dass wir hier sind – obwohl ich natürlich auf allen Kanälen viel Werbung gemacht habe“, gesteht die Einzelhändlerin.

Der Pop-Up-Store ist übrigens eine Idee der Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderung, um den Leerständen in der Innenstadt entgegenzuwirken. Menschen mit Unternehmergeist können für einen Zeitraum von maximal drei Monaten zu einem besonders günstigen Preis ein leerstehendes Ladenlokal anmieten, um eine Geschäftsidee auszuprobieren.

„Der Verein Zukunftsregion Westpfalz fördert das Projekt, weshalb wir den Pop-Up-Store zu verringerten Mietkonditionen anbieten können“, sagt Anne Kraft, Leiterin der Wirtschaftsförderung. „Einen direkten Nachmieter für die Zeit nach Aschermittwoch haben wir noch nicht, Interessierte können sich also gerne auch kurzfristig noch melden. Relativ feste Zusagen gäbe es allerdings schon für die Sommermonate. „Hierbei handelt es sich um Interessierte, die erstmal eine Geschäftsidee im Nebenerwerb ausprobieren möchten“, verrät Anne Kraft und fügt hinzu: „Allerdings werden wir den Pop-Up-Store auch in den Zeiten nutzen, in denen er nicht an einen bestimmten Betreiber vermietet ist, beispielsweise um städtische Projekte vorzustellen.“