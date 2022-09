Zwillen-Fund: 22-Jähriger bestreitet Tat : Fahndungserfolg in Zweibrücker Beschuss-Serie?

Zweibrücken Zwei Zwillen und eine dreistellige Zahl von Geschossen haben Polizei und Staatswanwaltschaft bei einem jungen Mann festgestellt. War er der Serien-Täter, der seit Anfang September Zweibrücken beunruhigt?

„Durchsuchung bei einem Tatverdächtigen in der Sachbeschädigungsserie durch Zwillenbeschuss führt zum Auffinden zahlreicher Beweismittel“ – unter dieser Überschrift hat die Zweibrücker Polizei am Mittwoch Hoffnung auf einen Ermittlungserfolg in der mysteriösen Straftaten-Serie geweckt. Allerdings gibt es offensichtlich außer dem Fund noch keine weiteren Indizien gegen den Tatverdächtigen – zumindest nach dem bisherigen Ermittlungsstand. Und der Mann betont, nichts mit der Tat zu tun zu haben.

Angriffe am helllichten Tag in Zweibrücken

Angriffe am helllichten Tag in Zweibrücken : Mysteriöse Serie: Diesmal Sparkasse mit Stahlkugel beschossen

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen am Mittwochvormittag wurden in der Wohnung des 22-Jährigen folgende Beweismittel sichergestellt: Zwei gebrauchsfertige Zwillen, davon eine aus Metall und eine aus Kunststoff, 18 Stahlkugeln à vier Millimeter, 54 Stahlkugeln à sechs Millimeter, 21 Stahlkugeln à acht Millimeter, 64 Kunststoffkugeln à acht Millimeter sowie mehrere Gummibänder – bereits verbunden mit Aufnahmematerial aus Leder zum Verschießen von Geschossen – und loses Ledermaterial. In der Wohnung des 40-Jährigen wurden keine verfahrensrelevanten Gegenstände gefunden. Die beiden Tatverdächtigen bestreiten die Sachbeschädigungen. Die Ermittlungen dauern an.