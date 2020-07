Pilotprojekt : Zweiter Standort für Alexa-Projekt geplant

Ixheim Bei „Digitale Nachbarn –Ixem Daheem“ wurde jetzt eine erste Bilanz gezogen.

Seitdem ist viel Zeit vergangen und so war es am Mittwoch an der Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen, bevor das Projekt Ende Dezember abgeschlossen wird. „Das ist ein Projekt gegen die Vereinsamung“, sagte Klaus Fuhrmann, Präsident des DRK-Kreisverbandes Südwestpfalz und erklärte weiter: „es hat uns in vielen Situationen die Augen geöffnet und war nach einem langsamen Start in der Situation durch Corona ein wahrer Segen.“ Rainer Zeimentz, Vorstand der Entwicklungsagentur RLP, stellte die Zielsetzung in den Vordergrund, die sich mit der Frage beschäftigte, was man wirklich benötigt, wenn man älter ist und mehr an sein Zuhause gebunden ist und somit auch weniger kommunizieren kann. Um mehr Kommunikation und weniger Vereinsamung sollte es gehen, möglichst mit einer Lösung, die bereits auf dem Markt besteht. Aber ob das so wie auf dem Blatt am Ende auch funktioniert, wussten auch sie anfangs nicht.