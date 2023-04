Polizei bittet um Hinweise Unfallflucht in zwei Straßen in Zweibrücken: Zwei Ford Focus Opfer

In der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 22 Uhr, kam es in der Dr.-Ehrensberger-Straße zu einer Unfallflucht. Der graue Ford Focus des Geschädigten stand am rechten Fahrbahnrand parallel zur Fahrtrichtung geparkt. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugseite fest, wie die Polizei mitteilt. Die Schadenshöhe belaufe sich auch in diesem Fall auf ungefähr 1000 Euro.