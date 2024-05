Zweibrückerin Uta Brocke will einen Rollstuhl-Stammtisch gründen „Willkommen in der Bauchnabel-Show“

Brocke: Wenn ich in ein Geschäft in der Fußgängerzone möchte, dann muss ich von draußen eine Angestellte rufen, dass sie mir reinhilft. Ich schaue mich im Laden um, will aber dann vielleicht nichts kaufen. Aber weil man sich so um mich bemüht hat, fühle ich mich manchmal verpflichtet, etwas zu erwerben. Die meisten öffentlichen Toiletten in Zweibrücken sind zwar behindertengerecht ausgebaut. Doch oft gibt es keine Schiebetür. Normale Türen kann ich ganz schlecht öffnen. Entweder komme ich nicht herein, oder nicht wieder heraus. Die Busse sind alle barrierefrei – doch um zur Bushaltestelle zu kommen, müsste ich ein gutes Stück mit meinem Rollstuhl auf der Straße fahren, denn die Bordsteine sind für mich zu hoch. Und wenn ich mit dem Rollstuhl irgendwohin fahre, wo ich noch nie war, dann weiß ich nicht, ob da vielleicht Stufen sind, die ich nicht überwinden kann.