Schließung Mitte März sei aber auch richtig gewesen : Anita Schäfer: Ende der Grenzkontrollen hilft Region

Auch in Hornbach gab es an der Grenze zu Frankreich wochenlang Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Franzosen, die etwa „nur“ zum Einkaufen nach Deutschland wollten. Foto: Volker Baumann

Zweibrücken/Hornbach Die CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied in der deutsch-französischen Parlamentariergruppe des Bundestags Anita Schäfer begrüßt es sehr, dass laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am 16. Juni 2020 die Covid-19-bedingten temporären Grenzkontrollen zu Frankreich beendet werden.

„Ich freue mich sehr darüber, dass nach drei Monaten die Schlagbäume an sämtlichen deutsch-französischen Grenzübergängen nun bald der Vergangenheit angehören werden“, schreibt die Zweibrücker Wahlkreis-Abgeordnete. Am 4. Mai 2020 hatte sich Schäfer der Forderung von Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) angeschlossen, der ein grenzüberschreitendes Konzept anstelle von einseitigen Grenzkontrollen gefordert hatte. Diese sowie weitere Petitionen haben laut Schäfer schließlich dazu geführt, dass Bundesinnenminister Seehofer ab dem 16. Mai 2020 Lockerungen im deutsch-französischen Grenzverkehr verfügt hat.

Am 25. Mai 2020 hatte Anita Schäfer einen Brief an die Bürgermeister der grenznahen Gemeinden im Elsass und in Lothringen geschickt. Darin hat sie um Verständnis für die von der Bundesregierung angeordneten temporären Grenzkontrollen gebeten, sich für die Geduld der Bürgermeister und ihrer Bürger bedankt und die Stärke der deutsch-französischen Freundschaft bekräftigt.

Allerdings stellt Schäfer erneut fest, dass es richtig gewesen sei, dass Deutschland aufgrund des gravierenden Infektionsgeschehens in der ostfranzösischen Region „Grand Est“ Mitte März 2020 die Grenzen zu Frankreich geschlossen hat. Dennoch habe die Schließung nicht nur enorme wirtschaftliche Auswirkungen gehabt, sondern auch die politischen und persönlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Franzosen in der Grenzregion belastet. „Ich bin deshalb sehr froh darüber, dass diese tagtägliche Beeinträchtigung unseres engen und freundschaftlichen Zusammenlebens über die Grenzen hinweg nun ein Ende hat. Ich hoffe, dass sich das Infektionsgeschehen sowohl in Deutschland als auch in Frankreich weiterhin so positiv entwickelt, so dass es künftig für keine Seite die Notwendigkeit gibt, die Grenze wegen der Ausbreitung des Coronavirus erneut zu schließen.“