Keine Veränderung der Sitzverteilung Stadt reagiert auf Probleme bei der Wahl

Ebenfalls das Thema lange Wartezeiten im Wahllokal wurde im Wahlausschuss angesprochen. Am Sonntag sei in den Urnenlokalen unmittelbar versucht worden, weitere Wahlkabinen zu errichten, erklärt Gauf. Das wolle man auch in Zukunft so beibehalten, um dem Problem entgegenzuwirken. „Wir werden in den kommenden Jahren die Zahl der Wahlkabinen in den Wahllokalen erhöhen“, sagt Gauf.