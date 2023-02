„Togo Patenschaften“ : Gezielte Hilfe zur Selbsthilfe

Schwester Marie Justine (rechts) vor der Kranken- und Geburtsstation in Kara/Togo. Foto: privat

Zweibrücken Seit zwei Jahrzehnten unterstützt der Zweibrücker Verein „Togo Patenschaften“ Schwester Marie Justine in Kara. Dank individueller Patenschaften und Einzelspenden erhalten Kinder und Jugendliche im westafrikanischen Togo unter anderem Schul- und Berufsausbildungen.

Von Cordula von Waldow

Vor 20 Jahren hat die Religionspädagogin Claudia Hoffmann damit begonnen, in Zweibrücken Patenschaften für Kinder und Jugendliche in Kara, im Norden des westafrikanischen Staates Togo, zu vermitteln. „Angefangen hat es mit einem Besuch von Schwester Marie Justine in der Ixheimer Pfarrei St. Peter im Jahr 2003“, erinnert sie sich. Den verstorbenen damaligen Pfarrer Leonhard Naab habe eine tiefe Freundschaft mit dieser Schwester in Togo verbunden.

Die erste Begegnung weckte auch in Claudia Hoffmann den Wunsch, etwas für die Kinder in Togo zu machen und mit Schwester Marie Justine gemeinsame Projekte zu realisieren. „Was sie dort in ihrer Heimat auf die Beine gestellt hat, ist einfach phänomenal,“ schwärmt Claudia Hoffmann voller Respekt. Allein auf sich gestellt, hat die charismatische Tochter eines Stammeshäuptlings mit dem „Institut des Soers de la Providence de Saint Paul de Kara-Togo“ eine Ordensgemeinschaft mit vorwiegend einheimischen Schwestern gegründet, die mittlerweile vom Papst offiziell anerkannt wurde.

Ziel war, Mädchen und Frauen zu alphabetisieren, ihnen eine Berufsmöglichkeit zu geben, mit dem Aufbau einer Kranken- und Geburtsstation die gesundheitliche Situation zu verbessern und später ein Waisenhaus für Kinder und Jugendliche zu erbauen, deren Eltern an Aids verstorben waren oder auf Grund ihrer Armut nicht in der Lage waren ihre Kinder zu versorgen.

„Es ging immer darum, die Kinder selbstständig zu machen, so dass sie einen Beruf erlernen und ihr Leben frei und selbstbestimmt in die Hand nehmen können, frei von finanzieller Abhängigkeit“, beschreibt Claudia Hoffmann den Ansatz der Patenaktion. Mit 25 Euro im Monat wird ein Kind oder Jugendlicher mit Schulbildung, Berufsausbildung, medizinischer Versorgung und gesunder Ernährung unterstützt.

Der aus diesem Hilfsprojekt 2003 entstandene Verein „Togo Patenschaften“ konnte bislang die stolze Summe von fast 400 000 Euro an Spenden sammeln – in Form von Patenschaften und auch Einzelspenden. 2013 ehrte Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Verein für sein Engagement bei einem Festakt in der Mainzer Staatskanzlei.

Durch den regelmäßigen Austausch erfahren die Paten, wie es „ihren“ Kindern geht und welche Anstrengungen unternommen werden, um Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Während die kleinen Waisen zusammen in der Station untergebracht sind, wachsen die größeren bei ihrer Verwandtschaft in den Dörfern auf und bewahren auf diese Weise einen Teil ihrer Kultur mit ihren traditionellen Tänzen und ihrer traditionellen Kleidung. Nur in der Schule müssen sie sich gemäß dem französischen System uniformieren.

Der Zweibrücker Verein unterstützt unter anderem die Anlage von Feldfrüchten, Hasen- und Hühnerzucht, Fischzucht und Anbau von Heilkräutern sowie Ausbau der Schule und des Kinderheimes, von Ausbildungsstätten und sogar Universitätsbesuche.

71 Kinder werden aktuell über die Patenschaften betreut. „Dank der regelmäßigen Spenden ist es Schwester Marie Justine möglich, langfristig zu planen“, unterstreicht Claudia Hoffmann. Damit leiste der Verein einen „nicht zu unterschätzenden Beitrag, dass sich diese jungen Menschen ihre Existenz in ihrem Heimatland aufbauen können und sich nicht als Armutsflüchtlinge auf den Weg nach Europa machen“.

Damit das so bleibt, werden immer wieder neue Paten gesucht, die ein oder mehrere Kinder monatlich unterstützen oder auch Einzelspenden für besondere Projekte leisten. Da der kleine Verein rein ehrenamtlich geführt wird, fallen von dem Spendengeld lediglich Überweisungskosten an.

Claudia Hoffmann, Vorsitzende des Zweibrücker Vereins „Togo Patenschaften“, zeigt ein Foto von ihrem Patenkind David. Eine Patenschaft kostet 25 Euro im Monat. Foto: Cordula von Waldow