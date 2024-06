Rund 400 Besucher kommen zum Zweibrücker Tierheim Sommerfest lockt viele Tierfreunde

„Wir warten im Tierheim auf euch“ hatten die meist ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auf ihren einfarbigen T-Shirts unter einem Gruppenbild mit Hund, Katze und Kleintieren stehen und waren somit leicht als Ansprechpartner für die vielen Besucher beim Sommerfest im Tierheim Zweibrücken am vergangenen Sonntag zu erkennen. Das Interesse war nicht nur an den Führungen durch die Einrichtung, vorbei an zahlreichen Hunden, die manchmal schüchtern, erfreut oder etwas gereizt auf die vielen Menschen reagierten, groß.