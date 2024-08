Weltweit größter Wettbewerb für Robotik und Künstliche Intelligenz Spitzenplatz für Zweibrücker beim RoboCup in Eindhoven

(red) Den tollen Erfolg, den die „R-ZWEI KICKERS“ letztes Jahr im französischen Bordeaux feiern konnten, konnte auch in diesem Jahr wiederholt werden: Beim weltweit größten Wettbewerb für Robotik und Künstliche Intelligenz – dem RoboCup ‘24 – zog das Team um Informatik-Professor Adrian Müller in Eindhoven sensationell erneut ins Finale ein und sicherte sich letztlich den Titel eines Vizeweltmeisters in der Challenge-Shield.