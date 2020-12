Segenspaket und Social Media : Sternsinger wegen Corona diesmal nur digital unterwegs

Die vielen Sternsinger der Pfarrei Heilig Elisabeth Zweibrücken 2019 vor der Heilig Kreuz Kirche. Foto: Pfarrei Foto: Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken

Zweibrücken Alle Menschen in Zweibrücken, bei denen die Sternsinger normalerweise vor der Tür stehen, bekommen im Januar ein Segenspaket.

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen stellen auch die Sternsingeraktion vor ganz neue Herausforderungen. Aufgrund der hohen Inzidenzwerte und des geltenden Lockdowns kann die Sternsingeraktion auch in Zweibrücken nicht in der traditionellen Form durchgeführt werden. Das bedeutet konkret, dass keine Sternsingergruppen von Haus zu Haus durch die Straßen ziehen dürfen, bedauert Pastoralreferentin Nina Bender.

Dennoch – oder auch gerade deswegen – ist es der katholischen Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken wichtig, den Segen zu den Menschen in Zweibrücken zu bringen und für diese, sowie für benachteiligte Kinder in der Ukraine und in Togo zu einem echten Segen zu werden.

„Der Segen der Sternsinger ist ein sehr wichtiges Zeichen der Hoffnung, Zuversicht und des Zusammenhalts, nachdem sich viele Menschen in dieser unsicheren Zeit besonders sehen“, sagt Pastoralreferentin Nina Bender. Deshalb finden zwischen dem 2. und 10. Januar Gottesdienste mit den Sternsingern statt und alle Menschen in Zweibrücken, die normalerweise von den Sternsingern besucht werden, erhalten ein Segenspaket.

In Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Südwestpfalz wird eine Sternsingergruppe den Segen virtuell in die Wohnungen und Häuser bringen. Ebenso werden die Sternsinger über die sozialen Medien der Pfarrei Heilige Elisabeth an die Heiligen Drei Könige erinnern. Die Pfarrei bittet die Spenden zugunsten der Sternsingeraktion in diesem Jahr zu überweisen oder im Pfarrbüro abzugeben. Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden.

Das in Zweibrücken gesammelte Geld wird zur Hälfte in der Ukraine als Hilfe für Kinder von Arbeitsmigranten eingesetzt und die andere Hälfte der Spenden geht an ein Waisenhaus in Aného/Togo, zu dem über den verstorbenen Pfr. Anton Klug aus dem Zweibrücker Land und jetzt über Pfarrer Wolfgang Emanuel enge Kontakte bestehen.