Anmeldung bis Mittwoch, 17. Juni, 12 Uhr : Stadt Zweibrücken informiert Vereine über Corona-Regeln

Zweibrücken Fragen für Info-Veranstaltung sollen vorab eingereicht werden.

In einer Mitteilung heißt es: „Es wird Schritt für Schritt möglich, das gesellschaftliche Miteinander wieder hochzufahren. Auch für die Vereine ergibt sich damit die Möglichkeit ihre Arbeit und die Vereinsangebote wieder aufzunehmen oder Veranstaltungen durchzuführen. Natürlich unter Berücksichtigung der dafür geltenden Regelungen für Hygiene, Abstands- und Zugangsregelungen. Damit ergeben sich aber für die vielen ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger in den Vereinen auch bisher ungewohnte und teilweise neue Fragestellungen bei der praktischen Umsetzung.“

Zur Vorbereitung und zur inhaltlichen Ausgestaltung einer solchen Veranstaltung werden die Zweibrücker Vereine deshalb gebeten, vorab ihre wichtigsten Fragen zu übermitteln. Die Fragen sowie eine Mitteilung bei Interesse an der Veranstaltungsteilnahme sollen unter Angabe von Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer sowie Vereinsname bis spätestens Mittwoch, 17. Juni, 12 Uhr, per E-Mail an corona@zweibruecken.de geschickt werden. Alternativ auch unter Telefon (0 63 32) 871-174.