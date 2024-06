Nach elf Jahren gibt die Ministerpräsidentin ihr Amt ab Stadtratsfraktionen zum Rückzug Dreyers

Norbert Pohlmann (Grüne) findet, dass Dreyer „eine sehr erfolgreiche Politik“ gemacht habe. Es sei hervorzuheben, dass die Ampel in Rheinland-Pfalz gut funktioniere, mit Blick nach Berlin, wo sie weitaus größere Schwierigkeiten habe. „Das es in Mainz hervorragend funktioniert hat, liegt natürlich auch immer an der Leitung, also an der Ministerpräsidentin“, erzählt Pohlmann. Sie sei häufig in Zweibrücken gewesen, dabei herzlich herübergekommen. „Das ist auch der Stil ihrer Amtsführung, dass sie die Menschen mitnimmt und die Menschen anspricht, sonst hätte sie sich auch nicht elf Jahre erfolgreich an der Spitze des Kabinetts gehalten.“ Es sei eine souveräne Entscheidung, das Amt aus eigenen Stücken abzugeben. So könne sich der Nachfolger bekannt machen und gebe diesem die Möglichkeit, bei der nächsten Landtagswahl entsprechend mit einer gewissen Erfahrung angehen. „Mehr als zehn Jahre Ministerpräsidentin, das ist eine herausfordernde Aufgabe, die sie mit Bravour gemeistert hat.“