Zweibrücker Spiel- und Lernstuben : Ein besonderes Sommer-Erlebnis

Vier Zweibrücker Spiel- und Lernstuben – Brückenstraße, Herzog-Wolfgang-Straße, Junkerstraße und Schwalbenstraße – besuchten im Sommer mit 30 Kindern für einen Tag Paris. Foto: Stefanie Freyer

Zweibrücken Ein grandioses Abenteuer und eine Herausforderung mit nachhaltiger Wirkung haben vier Spiel- und Lernstuben der Stadt gemeinschaftlich ihren Kindern in den Sommerferien geboten. Mit 30 Kindern besuchten sie einen Tag lang die Metropole Paris.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

So mancher Erwachsene träumt heute noch davon, einmal nach Paris zu kommen. Zu diesem Erlebnis haben vier der fünf Zweibrücker Spiel- und Lernstuben (SuL), nämlich Brückenstraße, Herzog-Wolfgang-Straße, Junkerstraße und Schwalbenstraße, mehr als 30 Kindern in den Sommerferien verholfen. Ermöglicht wurde der Tagesausflug durch großzügige Spenden, welche die Zugfahrt nach Paris, die Métro und sogar eine Bootsfahrt auf der Seine rund um Notre Dame finanzierten. Und sogar ein kleines Eis für jeden. „Das war gar nicht so teuer“, stellten die Betreuerinnen vor Ort fest. Auch Getränke gab es am Bahnhof deutlich günstiger als in deutschen Freizeiteinrichtungen.

Was den Betreuerinnen auch heute noch am wichtigsten ist: „Wir haben trotz Métrofahrt mit Umsteigen niemanden verloren und die Gruppe gut zusammengehalten.“ Einige Betreuerinnen berichten, dass besonders „vorlaute“ Kinder aus der SuL sich in der großen, beeindruckenden Metropole am liebsten an eine Hand klammerten. Sie sind sich einig: „Es war ein großartiges Erlebnis für die Kinder. Sie sind alle daran gewachsen.“

Knapp zwei Stunden dauert die Fahrt mit dem ICE von Saarbrücken nach Paris. „Das ist natürlich kürzer und auch viel einfacher, als nach Berlin zu fahren“, bestätigt Stefanie Freyer, Leiterin der SuL Herzog-Wolfgang. Sie hatte bereits vor etlichen Monaten die Idee und jetzt konnte diese gemeinschaftlich umgesetzt werden, so wie viele andere Projekte in jeder Ferienfreizeit auch. „Wir fragen uns immer alle gegenseitig, wenn wir etwas Tolles machen“, bestätigen die vier Teams. Jede bringe ihre Stärken mit und so entstehen aus der Schwarmintelligenz heraus großartige Organisationen, die ein einzelnes Team gar nicht leisten könne.

Stefanie Freyer, die mit ihren guten Französisch-Sprachkenntnissen die Gruppe sicher führte, skizziert den Sinn solch aufwändiger Ausflüge: „Um den Kindern eine Perspektive zu geben. Ihnen Anreize und Herausforderungen zu bieten, die sie zuhause und in der Region nie hätten.“

Früh um 7 Uhr ging es mit dem Nahverkehrszug nach Saarbrücken und von dort aus quer durch Frankreich. Abends um 20 Uhr war die Gruppe zurück – nach sechs gut geplanten und durchorganisierten Stunden im internationalen Kultur- und Hauptstadt-Flair von Paris. Nur eines hatten sie dabei übersehen: den enormen Zeitaufwand, den Toiletten-Pausen mit einer großen Gruppe in einer solchen Großstadt bedeuten.

Als Wichtigstes stand natürlich der Eiffelturm auf dem Programm, denn „den kannten alle Kinder. Aber nur von unten, für eine Besteigung hat die Zeit echt nicht gelangt. Außerdem sind wir genug quer durch die Stadt gelaufen“, beschreibt Viktoria Baliet, Leiterin der SuL Junkerstraße. Alle loben das vorbildliche und auch kameradschaftliche Verhalten der Acht- bis 14-Jährigen. So ging es teilweise auf Schusters Rappen an den Louvre und zum Bootsanleger an der Seine.

Auch die Schifffahrt gehörte zu den Höhepunkten der Tour. Doch mit dem eigentlichen Highlight hatte vorher niemand rechnen können. Schmunzelnd erzählt Jessy Rey, Leiterin der SuL Brückenstraße: „Es war so heiß, über 30 Grad, und das in der zugepflasterten Stadt. Da haben die Kinder kurzerhand den großen Springbrunnen vor dem Eiffelturm als Swimmingpool genutzt.“ Zuerst seien es nur die Füße gewesen und mit einem Mal habe nacheinander fast die gesamte Gruppe im Wasser gelegen und sich erfrischt. Daran habe sich niemand gestört.

Gruppengespräch auf der Heimfahrt war außerdem die riesige Kanalratte, die tot auf dem Trottoir gelegen hatte. Denn während die Betreuerinnen platt waren, hatten die Kinder in ihrer Begeisterung voll aufgedreht und waren ganz begierig, all die vielen Eindrücke zu erzählen. Die Betreuerinnen betonen: „Das ist so nachhaltig. Die Kinder reden immer wieder von ihren Erinnerungen.“

Nicht nur in der Brückenstraße steht das gemeinsame Gruppenbild vor dem Eiffelturm in einem Paris-Rahmen, den die Kinder gemeinschaftlich ausgewählt hatten. Überhaupt waren die Erzieherinnen sehr überrascht und „mega begeistert“, wie überlegt und verantwortungsvoll alle Kinder ihr von zuhause mitgegebenes Taschengeld investiert hätten. Nicht etwa in Schnickschnack für sich selbst, sondern in den Überlegungen: „Brauche ich das?“ „Wovon habe ich mehr?“ Meist wurden liebevoll ausgewählte Souvenirs für Geschwister und Eltern gekauft. Für einige war es das erste Mal, dass sie eigenständig einkaufen konnten. Die Händler seien durchweg sehr nett gewesen und ihren jungen Kunden preislich entgegengekommen. Hatte jemand nicht mehr genug Geld dabei, hieß es: „Ist ok. Nimms mit.“