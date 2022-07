Neujahrsempfang im Juli : Das Zweibrücker Jahr beginnt im Sommer

Zweibrücken Die Stadt und ihre Töchter hatten zum Empfang in den Rosengarten geladen.

Zahlreiche Großprojekte stehen den städtischen Kommunalpolitikern, der Verwaltung und den Bürgern der Rosenstadt sozusagen ins Haus. Dazu teils unliebsame Entwicklungen vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, welche die Stadtbürger belasten werden. Meist wird bei den traditionellen Neujahrsempfängen zum Beginn eines Jahres darauf eingegangen, auf Entwicklungen hingewiesen. Mit Defilee an Oberbürgermeister und Gattin vorbei, den Verwaltungsoberen und Vertretern der Bundeswehr und so. Die Pandemie schob alledem zuletzt einen Riegel vor. Deshalb, fast zur Jahresmitte, ein ganz anderes Szenario. Oberbürgermeister Marold Wosnitza lädt in den Rosengarten zu einem „Sommerempfang“ ein. Freiluftveranstaltung, Informationen pur. Schulterschluss mit Bundeswehr und Tochterbetrieben der Stadt. Ein vielversprechender Blick in die Zukunft der Stadt und für ihre Bürger.