Zweibrücker Seelenhof „Herz für Tier und Mensch“ Wenn Tobi alle zum Lachen bringt

Beim Sommerfest sei den ganzen Tag über viel Betrieb gewesen. Die Besucher hätten ihre Freude an den putzmunteren, witzigen und manchmal auch frechen Vierbeinern gehabt und diese die Extraportion an Zuwendung, Streicheleinheiten und Leckereien genossen. Begonnen hatte das Sommerfest mit einem Tiersegnungs-Gottesdienst, gehalten von der Einöder Pfarrerin Heide Salm und ihrem Kollegen Matthias App aus Blieskastel, die sich dafür angeboten hatten. Die beiden Geistlichen segneten nicht nur die Hoftiere, sondern auch die vierbeinigen Besucher. Für die verstorbenen Tiere wurde eine Kerze angezündet. Andreas und Florian Dejon sowie Dominik Lambert von der Pfarrkapelle in Kirrberg sorgten den passenden musikalischen Rahmen „Das war sehr feierlich und sehr bewegend. Ansonsten war es rundum ein sehr schöner Tag mit vielen guten Gesprächen und alle hatten viel Spaß“, weiß „Dori“ von den zahlreichen Rückmeldungen. Sie ist sehr dankbar für die unfassbar lieben und wertschätzenden Worte der Menschen, die an diesem Tag auf dem Seelenhof waren.