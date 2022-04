Zweibrücker Rosenkönigin Annika I. : Weiter im Einsatz für die Rosenstadt

Ein weiteres Jahr lang repräsentiert Rosenkönigin Annika I. die Stadt der Rosen und Rosse. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Rosenkönigin Annika I. hat eine weitere, einjährige Amtszeit geschenkt bekommen. Es wird ihre letzte sein. Hier berichtet sie über ihre Erfahrungen – die Leiden und Freuden einer Königin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

Annika Allgeier strahlt. So gerne übernimmt die BWL-Studentin für ein weiteres Jahr das Amt der Zweibrücker Rosenkönig. Darauf haben sich das Zweibrücker Kulturamt, der Verkehrsverein Zweibrücken und der Verein der Rosenfreunde Zweibrücken als Finanzgeber für die königliche Rosenhoheit geeinigt.

Eine Entscheidung, die auch City-Managerin Petra Stricker freut, denn nicht selten wertet sie bedeutende Veranstaltungen in der Stadt der Rosen und Rosse dadurch auf, dass sie die Rosenkönigin dazu mitbringt. Sehr zur Freude der Gastgeber. Das Gute daran ist die Spontanität und verbale Ausdrucksfähigkeit der charmanten Hoheit. „Ich habe mittlerweile so viel Routine, dass ich mir schnell etwas Passendes einfallen lassen kann, wenn mir jemand ungeplant plötzlich auf der Bühne ein Mikrofon in die Hand drückt“, lacht Annika I.

Lange Jahre machte die gelernte Industriekauffrau als Klassensprecherin am Hofenfelsgymnasium oder als Schülersprecherin an der Berufsschule den Mund auf. So, wie etwa bei der Festveranstaltung zu „200 Jahre Pferderennen“, als sie mit einer netten Geschichte die Herzen des Publikums eroberte. Denn „nur lächeln und schön aussehen“ wäre der intelligenten Stadtrepräsentantin dann doch zu wenig. Weltoffen und kontaktfreudig begrüßt sie jeden Auftritt und freut sich über jede Anfrage dafür.

Ihr Debüt gab sie beim Rheinland-Pfalz-Tag 2019 in Annweiler. Die Hinfahrt im Bus der Stadtkapelle, die den Neuling gerne unter ihre erfahrenen Fittiche nahm, war schon Spaß pur. Doch das stundenlange Warten weit am Ende des langen Festzugs und der Umzug selbst bei über 30 Grad verlangten der Rosenkönigin einiges ab. Denn Königin zu sein hat, anders als wohl viele träumen mögen, nicht nur Glitzerseiten. „Ich kann nicht so viel Wasser trinken“, beschreibt sie die „Leiden einer Königin“ mit Blick auf das bildschöne, üppig ausladende rote Kleid, das jeden Toilettengang zur Tortur werden lässt.

Apropos Gang: „Hier, nimm mal die Rosen und geht sie verteilen“, ist eine Aufforderung, der Majestät beim besten Willen allein nicht nachkommen kann. Sie braucht immer eine Kammerzofe, die sie begleitet, denn der königliche Feststaat muss mit beiden Händen hochgehoben werden, damit sich die Rosenkönigin bewegen kann. Eine Aufgabe, die ihre Mutter Annemarie zum Glück immer wieder gerne übernimmt. Annika I. scherzt: „Wenn ich das Kleid anhabe, bin ich an den Standort gebunden.“

Doch die Sportbegeisterte, die sich während der Olympischen Spiele die Nächte um die Ohren schlägt, um ja keine Goldmedaille zu verpassen, liebt die Begegnung mit den Menschen ebenso wie ihre Aufgabe, die zahllosen Vorzüge zu vermitteln, die ihre Heimatstadt bietet. Die Vielfalt von Natur, Stadt am Wasser über das facettenreiche kulturelle Angebot, das aktive Vereinswesen, die Einmaligkeit mit Barockschloss, Landgestüt und Rennwiese. Das breit gefächerte Bildungsangebot mit zwei Gymnasien und Hochschule oder sportliche Höhepunkte wie das LAZ begeistern sie ebenso wie das vielfältige Angebot von Stadtmarketing und Gemeinsamhandel.

Eher gutmütig sagte sie beim ersten Olditmer-Treffen und der Ralley zu. „Ich war so überrascht und überwältigt, dass ich trotz meines kurzen Auftritts die ganze Zeit dageblieben bin“, beschreibt sie einen der Termine, der ihr eine Welt eröffnet hat, die sie sonst nicht erlebt hätte. Oder die Kutschfahrt im Landauer bei der Eröffnung der Klassik-Gala im Landgestüt.

Zu ihren persönlichen Höhepunkten gehört der Herzogball. „Ich habe jahrelang bei Srutek getanzt und es sehr genossen.“ Die Eröffnungsrede beim Euroclassic-Festival bescherte ihr eine Begegnung mit Kultur-Staatssekretär Jürgen Hardeck, den sie dabei gleich für eine Hausarbeit über die Digitalisierung im Kultur-Marketing interviewen konnte.

Trotz ihrer Weltgewandtheit – als 20-Jährige reiste sie ganz allein durch Australien – ist Annika Allgeier durchaus bodenständig und mit ihren Zweibrücker Wurzeln verhaftet. Deshalb ließ sie sich vor langem bereits eine Rose als Symbol für die Rosenstadt tätowieren.

Ihre persönliche Zukunft sieht die reisebegeisterte 25-Jährige als selbstständige Unternehmerin. Außerdem wird sie sich als Künstlerin mit ihren Bildern erneut an der „StadtGalerie.3“ ab dem 28. Mai beteiligen. Dann werden einige Werke von ihr in Zweibrücker Schaufenstern zu sehen sein.