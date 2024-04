Zweibrücker Rosenfreunde zeigen Werke der Mannlich-Realschule plus Insekten und Gärten aus Schüler-Sicht

Auch Teile der Landwirtschaft mit ihren Monokulturen und Pestiziden würden nicht unbedingt zur Blütenvielfalt beitragen und aus vielen Stadtparks seien Blumenwiesen längst verschwunden, kritisierte sie. „Nicht so der Rosengarten, der längst dabei ist, sich klimafreundlich weiterzuentwickeln“, betonte sie und warb gleichzeitig für mehr Eigenverantwortung: „In unseren eigenen Gärten können wir selbst aktiv werden und entscheiden, was wir pflanzen, wann wir die Wiese mähen und dass wir auf Pestizide gänzlich verzichten.“ Sie verwies an dieser Stelle auf den nächsten Fachvortrag der Rosenfreunde am 25. April zum Thema „Biodiversität – Gärten klimafreundlich gestalten“ von Sebastian Heim. Beginn ist um 18 Uhr im Hotel Rosengarten am Park.