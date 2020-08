Zweibrücker Reisebüros in der Corona-Krise : Kurzarbeit und Hoffen auf bessere Zeiten

Zweibrücker Reisebüros in der Corona-Krise

Zweibrücken Die Zweibrücker Reisebüros leiden weiter stark unter den Corona-Warnungen besonders für das Ausland.

Corona hat die Tourismusbranche arg gebeutelt. Tausende von Arbeitsplätzen sind inzwischen vernichtet. Betroffen sind Fluggesellschaften, Reiseagenturen, Reisebüros, Hotels und Gaststätten, Reiseleiter, Souvenierverkäufer und weitere Jobs in dieser Branche. Monatelang waren Reisebüros geschlossen. Inzwischen haben sie zwar wieder geöffnet, doch die Umsatzzahlen sind mehr als mager. Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Ausgebildete Reisekaufleute können nicht übernommen werden.

„Es sieht nach wie vor ganz bescheiden, ja sehr schlimm aus“, so Achim Lehnen, Inhaber des Tui Reisecenters Reisebüro Junker in Zweibrücken. „Ein kleiner Lichtblick bezüglich Buchungen im sonst düsteren Tourismushimmel gab es vor Wochen, doch durch die erneuten Reisewarnungen, unter anderem für Mallorca, Gebiete von Spanien, Bulgarien und Kroatien ist der ganz zarte kleine Hoffnungsschimmer für die Reisebranche wieder zunichte gemacht worden.“ Vielfach hält Lehnen auch die Kommunikation bezüglich Reisezielen zwischen Polikern und Reiseveranstaltern für nicht richtig. „So gibt es nun eine Reisewarnung für ganz Mallorca. Touristikunternehmen stellen ihre Paschalreisen für diese beliebte Urlaubsinsel ein. „Aktuell gesehen ist nur die Hauptstadt von Mallorca, Palma, ein Hotspot für das Corona- Virus. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, weshalb man für die gesamte Insel eine Reisewarnung ausspricht. Die Hotels sind hervorragend auf das Hygienekonzept eingestellt.“ Wer im Süden, Norden oder Osten der Insel ein Hotel bucht und den Großraum Palma meide, der könne nach wie vor in Mallorca Urlaub und Erholung finden, meint Lehnen.