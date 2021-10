Ab Freitag auf dem Schlossplatz : Oktoberfest: Bierseligkeit mit 2G

Auch schon wieder ein paar Jahre her: Dieses Foto wurde beim Zweibrücker Oktoberfest 2017 aufgenommen. Foto: Thorsten Wolf

Zweibrücken Am Freitagabend ist Fassanstich, dann wird zwei Wochenenden lang gefeiert.

Wer in den letzten Tagen am Schlossplatz vorbeigekommen ist, wird es geahnt haben: In Zweibrücken steht wieder ein Oktoberfest an. Gleich an zwei Wochenenden, am 22. und 23. sowie vom 29. bis 31. Oktober ist Zweibrücken wieder weiß-blau. Im Auftrag des Veranstalters TOB events aus Homburg wird das bis zur Corona-Pause schon regelrecht traditionell gewordene Fest begangen.

Los geht es an diesem Freitag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr mit dem Fassbieranstich. Es spielt die Band Freibier einen „sorgfältig ausgewählten Hitmix“, wie der Veranstalter schreibt. Am 23. Oktober spielt ab 19 Uhr die Band SchwoazStoaner „fetzige Volksmusik über Austropop bis hin zu ACDC sowie brandneuen Nummern aus dem Radio“. Am folgenden Wochenende spielen freitags Mountain Crew, samstags Rockspitz und am Sonntag – ausnahmsweise bereits ab 18.30 Uhr – Krachleder.

Geöffnet ist das Festzelt jeweils an den Freitagen und Samstagen ab 16 Uhr, am Sonntag ab 10.30 Uhr. Nachmittags ist der Eintritt frei, die Geldbörse zücken muss man erst für die Musik am Abend.

Wie auch der Weihnachtsmarkt ist das Zweibrücker Oktoberfest 2021 eine 2G-Veranstaltung. Zugang haben also nur Geimpfte oder Genesene. Dass man zu einer der beiden Gruppen gehört, sollte man nachweisen können. Weitere Einschränkung: Weil die Kontaktverfolgung weiter gefordert wird, der Veranstalter aber keine analogen Kontaktinformationen akzeptiert, brauchen potenzielle Festbesucher entweder die Luca-App oder die Corona-Warn-App auf ihrem Handy.