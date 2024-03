Messerstecher-Prozess Staatsanwalt fordert fast sieben Jahre Haft

An diesem Freitag beantragte Staatsanwalt Langendörfer für den 63-jährigen Angeklagten am Ende seines anderthalb Stunden währenden Schlussvortrags eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren und neun Monaten. Der Ankläger sah den gebürtigen Neumühler, der bereits in Neuwied und zuletzt in Pirmasens gelebt und zwischendurch einige Zeit in dem Zweibrücker Wohngebäude als Hausmeister gearbeitet hatte, des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und in Tatmehrheit mit mehrfacher Beleidigung und Bedrohung schuldig. Zu Beginn des Prozesses war der Ankläger sogar vom Tatbestand eines versuchten Mordes ausgegangen. Nun sagte er, dass das in diesem Zusammenhang zunächst angenommene Mordmerkmal der Heimtücke während der Verhandlung „nicht nachweisbar“ gewesen sei. Gleichwohl liege „unzweifelhaft ein Tötungsvorsatz“ vor, wenngleich ihn der Angeklagte seinerzeit unter „erheblicher Alkoholeinwirkung“ verwirklicht habe, befand der Ankläger. „Er hatte alles in sich hineingeschüttet, was er finden konnte.“ Wegen dieses „Substanzmissbrauchs“ zu beiden Tatzeiten käme eine Strafminderung wegen einer wohl vorliegenden eingeschränkten Schuldfähigkeit in Betracht.