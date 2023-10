Zweibrücker Mannlichhaus mit Werken von Ruth Bellon und Ute Beiser Fülle der Natur und des Menschen

„Meine Werke sind inspiriert vom menschlichen Leben“, sagt Ute Beiser, „mich interessiert das Zusammenleben und das Miteinander.“ Die Künstlerin, die aus einer großen Familie stammt und selbst fünf Kinder hat, ist eine genaue Beobachterin der menschlichen Figur und des Daseins an sich. Ein schlankes Keramikmännchen trägt nichts außer einem Hemd. „He owns nothing, but he is happy“ ist der Titel – „er besitzt nichts, aber er ist glücklich“ – in Anlehnung an eine Rede von Klaus Schwab beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. „Ich beschäftige mich auch immer mit philosophischen Fragen“, meint die Künstlerin dazu, „aber ich habe auch eine Menge Humor.“ Das ist ihren Werken anzusehen.