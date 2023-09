Zweibrücker Mannlich-Realschule plus hatte einen M+E-Truck zu Gast Berufskundeunterricht mal ganz anders

Zwei Vormittage lang konnten sich Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Jahrgangsstufe in sogenannte MINT-Berufe hineinschnuppern und sich erlebnisreich über die ganze Branche informieren. „Wir haben Technologie an Bord, die auch wirklich in der Industrie zum Tragen kommt“, erzählte „BerufeScout“ Georg Thieme. „Ein großer Vorteil, denn so können sich die Schülerinnen und Schüler selbst ausprobieren und erleben, wie es denn wäre und wie es sich anfühlt, in so einem Beruf zu arbeiten.“