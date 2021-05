Zweibrücker Kulturamtschef : „Vor allem ein Schaden für das Image“

Zweibrücken Kulturamtschef Huble macht deutlich: Absage des defizitären Stadtfestes vor allem in Sachen Marketing bedauerlich. Auch Straßentheater-Spektakel, sonst immer am Muttertags-Wochenende, kommt 2021 unter die Räder von Corona.

Das große Wundenlecken hat begonnen. Am Dienstag war Tag eins nach der endgültigen Absage des Zweibrücker Stadtfestes. Selbst notorische Berufsoptimisten dürften in den vergangenen Wochen kaum noch daran geglaubt haben, dass das Stadtfest in Zeiten von Corona 2021 werde stattfinden können. Vielleicht hegte der eine oder andere klammheimlich noch eine kleine, verzweifelte Hoffnung.