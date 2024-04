Zweibrücker Künstlerin Petra Duchscherer stellt in Mörsbach aus Vielfältig und farbenprächtig

Am kommenden Freitag, 5. April, wird es bunt in der protestantischen Kirche in Mörsbach. An diesem Tag nämlich wird die Ausstellung der Künstlerin Petra Duchscherer eröffnet. Und die bekannte Mörsbacher Malerin liebt es vielfältig und farbenfroh, am liebsten in kräftigen Tönen. Diese spiegeln die Lebensfreude, welche die 54-jährige Autodidaktin ausstrahlt. Sie sagt: „Ich bin gespannt, wie es wird.“ Für sie ist es die erste große Ausstellung nach der Corona-Pause und die erste in Mörsbach. Und vor allem ist es das erste Mal, dass ihre Bilder in einem Kirchenraum gezeigt werden.