Serie Zweibrücker Krippenweg : Ein Schmuckstück aus Gebrauchtem

Zweibrücken In einer Serie stellt der Merkur einige der Krippen vor, die in Zweibrücker Schaufenstern zu sehen sind. Heute: Hans Bucher

Wer eine Weihnachtskrippe basteln will, braucht dazu kein Holz zu kaufen. Eine „Recycling-Krippe“ aus ausgedienten Obstkisten ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern zugleich authentischer. Findet Hans Bucher. Deshalb hat der Contwiger bei seinen Weihnachtskrippen auch Pfosten selbst zusammen geklebt und das lückenhafte Kistenholz zu Rück- und Seitenwänden sowie als Dachunterlage verarbeitet. „Das war ein Stall, da hat‘s gezogen“, will der 69-jährige Contwiger mit seinen Krippen das Geschehen in Bethlehem bibeltreu vermitteln. Aus Material, das man sonst wegwerfen würde, entstehe so etwas Schlichtes, kein „halbes Wohnhaus mit Balkon“. Da kommt dem begeisterten Hobby-Bastler das aufgerauhte Kistenholz gerade recht. Allerdings hat er das helle Grundmaterial gebeizt, um den Eindruck von etwas Alten, Verwitterten entstehen zu lassen. Mit Bastelgips wurde ein Stückchen verputzt. Für das Grün kaufte er günstig einen Restposten auf, weil Naturmoos ausfahlt, doch das Stroh ist echt. Seine Idee dahinter: „Ich bastel viel, einfach aus Spaß an der Freud. Wenn jemand eine Krippe erwerben möchte, soll sie vom Materialwert her so günstig sein, dass sie sich jeder leisten kann.“