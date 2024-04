Zweibrücker Klimaschutz-Initiative „ZW-vernetzt“ stellt sich neu auf „Ein Stein vom Herzen gefallen“

Die Zunahme der Vereins-Aktivitäten hat zwangsläufig den Aufwand für Organisations- und Verwaltungsaufgaben erhöht. Mit einem Vorstand, der nur aus zwei Personen besteht, die noch dazu beide auch familiär, beruflich und durch weitere ehrenamtliche Tätigkeiten stark eingebunden sind, war das kaum noch zu schaffen. Mit den Worten: „Es ist wichtiger denn je, das Thema Klimaschutz engagiert und mit großer Außenwirkung weiter zu verfolgen. Das gilt gerade in einer Zeit, in der weltweit und bei uns in Deutschland viele Dinge passieren, die den Klimaschutz und damit unsere Zukunft und die Zukunft der nächsten Generationen in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund treten lassen“, riefen Stefan Paul und Tanja Neumann die Mitglieder zum Handeln auf.