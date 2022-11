Abwasser-Monitoring : Kläranlage Zweibrücken Teil von Corona-Frühwarnsystem

Die Kläranlage des UBZ in Zweibrücken von der „John-Deere-Brücke“ am Ende der Wilkstraße aus gesehen. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Im Rahmen eines landesweiten Programmes werden zunächst einmal Rohdaten gesammelt.

(red) Die Kläranlage in Zweibrücken ist eine von 14 Kläranlagen in Rheinland-Pfalz die beim sogenannten „Corona-Abwassermonitoring“ mitmacht. Das berichtet der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ). Organisiert und bezahlt wird das Ganze vom Gesundheits-Ministerium Rheinland-Pfalz.

Bei den Virusvarianten wird die aktuell vorherrschende Variante bestimmt. In Zweibrücken können aktuell neun Varianten nachgewiesen werden. Die erhobenen Daten aller Kläranlagen werden zentral in einer Datenbank gesammelt und anschließend an das Bundesamt für Umwelt übermittelt. Hier werden die Werte normiert, also umgerechnet und vergleichbar gemacht. Eine genaue Analyse und Bewertung soll dann durch das Robert-Koch-Institut (RKI) erfolgen.