Zweibrücker Kita Sonnenschein feiert 50. Geburtstag „Eine Kita mit langjähriger Vergangenheit“

Auch Regine Müller wollte es sich nicht nehmen lassen, ein paar Worte zum Festakt beizutragen. Die ehemalige Leiterin weilt gerade im Urlaub, also wurde ihre Botschaft aufgezeichnet und bei der Feier abgespielt. „Meine Gedanken und Gefühle sind bei euch“, meinte sie, „ich war immerhin 40 Jahre hier tätig.“ Sie erinnerte an den Neubezug des Gebäudes in der Hohlstraße im Jahr 1974. Gemeinsam habe man damals die Möbel dorthin transportiert, mit Hilfe von Eltern und Kindern – heute unvorstellbar. Die Kinder aus Wattweiler hätten, bevor der Kindergarten Mittelbach eröffnete, ebenfalls die Kita besucht. Eine Erzieherin sei jeden Tag mit dem Bus nach Wattweiler gefahren und hätte die Kleinen an den Bushaltestellen eingesammelt. Auch einen Esel namens Pirmin und eine Geiß mit Namen Gerlinde habe es damals gegeben. „Mein Leben ist mit dieser Kita aufs Innigste verbunden“, schloss sie, „ich blicke mit großer Dankbarkeit zurück.“ Auch die Vertreterinnen des Elternausschusses fanden nur lobende Worte: „Es herrscht hier eine Atmosphäre der Geborgenheit. Wir sind froh, Teil dieser Tradition zu sein.“ Nach den Reden konnten sich die Besucher am reichhaltigen Kuchenbüfett stärken, bevor die Kleinsten eine fantasievolle Darbietung aufführten.