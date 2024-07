Zweibrücker Imkerfest mit dem Nabu am Wildrosengarten Wo die Biene auf Storch und Uhu trifft

Eigentlich schleudern Imker im Frühjahr drei Mal, doch das zweite Mal sei dieses Jahr ausgefallen. Am vergangenen Samstag kam die dritte Runde Honigschleudern an die Reihe – bei einer Vorführung für interessierte Gäste und Kinder. „Wir hatten einen jungen Gast dabei, der wollte mit dem Schleudern gar nicht mehr aufhören, so viel Spaß hat es ihm gemacht“, erinnerte sich Michael Kiefer, „wahrscheinlich wird das Kind demnächst Jungimker.“