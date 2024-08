Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium und Canadaschule vernetzen sich „Den Kindern macht das Schrauben Spaß“

So wurde kurz vor den Ferien auch die Projektgruppe vom Hofenfels-Gymnasium herzlich willkommen geheißen. Mit dabei waren auch Wulf Pippart und Jürgen Knoll von der erweiterten Schulleitung, die per Rad schon so gut wie alle Kirchentage in den vergangenen Jahren – von Hamburg, über Dortmund und Berlin – zusammen mit Schülerinnen und Schülern besuchten. „Neben dem Radfahren wollten wir in unserem diesjährigen Fahrradprojekt auch noch besondere Ziele ansteuern und ‚Problemfelder‘ näher kennenlernen“, erzählte Pippart. So sei die Gruppe am Tag zuvor bereits zu Besuch im Christlichen Jugenddorf Homburg gewesen. In der Canadaschule konnten die Jugendlichen des Gymnasiums dann mit gleichgesinnten Schülern ihre Technik-Begeisterung teilen und zusammenarbeiten. Es galt anhand einer Rad-Checkliste die Zweiräder auf ihre Tauglichkeit im Straßenverkehr mit funktionsfähigem Licht, Bremsen, Klingel, Reflektoren, Reifen, Gangschaltung und vielem mehr zu kontrollieren und Schäden – soweit in der Kürze der Zeit und der nachmittäglichen Hitze möglich – zu beheben.