Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium Eine neue deutsch-französische Freundschaft

Das absolute Highlight der Fahrt war ein Workshop mit Felix und Till Neumann von der Hip-Hop-Band „Zweierpasch“, die in Kehl, Straßburg und Freiburg zu Hause ist, und so nicht nur in ihren Songs als Grenzgänger unterwegs sind. Die Schüler erarbeiteten in binationalen Gruppen einen Song, den einige von ihnen am Abend auch auf einem Konzert der Band in Kehl auf der Bühne präsentierten. Das bereits beim Konzert sehr deutlich zu spürende Gemeinschaftsgefühl wurde bei der anschließenden kleinen Abschiedsparty noch verstärkt.