Hofenfels-Gymnasium : Gemeinsam für die Zukunft lernen

Zweibrücken Das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium hat sich ein Leitbild gegeben und es bei einem Projekttag vorgestellt.

Das Hofenfels-Gymnasium (HFG) veranstaltete kürzlich einen Projekttag mit anschließender Feier, um das neue Leitbild der Schule einzuweihen. In enger Zusammenarbeit haben Schüler, Lehrer und Eltern in den vergangenen Jahren den Slogan „Gemeinsam für die Zukunft lernen“ und dazugehörige Leitsätze erarbeitet, die alle Werte bündeln, für die das HFG und seine Schulgemeinschaft stehen wollen.

Am Projekttag hatten die Schüler in den ersten vier Schulstunden die Gelegenheit, diese Werte in Form verschiedener Lehrer- und Schüler-Projekte mit Leben zu erfüllen. So regte Kunstpädagogin Iris Seyler die Schüler beim Projekt „Nicht verschwenden – wiederverwenden“ dazu an, mit Hilfe von Kunststoffabfall Bilder und Postkarten mit weihnachtlichen Motiven zu drucken. Herausgekommen sind überraschende Werke, bei denen Tetrapacks, Blasenfolie, Kunststoffnetze oder Blätter zum Einsatz kamen.