Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium bei Jugend trainiert für Olympia Wenn Berlin eine Reise wert ist

(red) Am Dienstag, 23. April, stiegen Hannah Theobald (7c), Lena Grünbauer (8a), Paula Huber (8b), Paula Eschmann (8d), Elisabeth Zimmermann (9a), Nele Oldenburger (9b) und Mila Haufschild (9c) in Begleitung ihrer Lehrkräfte Ulrike Pleger und Alexander Stengel pünktlich um 6.55 Uhr am Bahnhof Homburg in die S1, womit die erste Etappe zum Bundesfinale in Berlin begann. Fünf Schülerinnen des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums durften diese Reise bereits im vergangenen Jahr antreten, wohingegen Hannah und Mila ganz neue Erfahrungen bevorstanden. „Voller Erwartungen und sichtlich nervös waren zu diesem Zeitpunkt jedoch alle“, berichtet Alexander Stengel.