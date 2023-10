Ehrung in der Akademie der Wissenschaften in Mainz Zweibrücker Gymnasien sind „Mint-freundlich“

Professor Christoph Meinel, Vorstandsvorsitzender der Nationalen Initiative „Mint Zukunft schaffen!“, betonte in Bezug auf die Ehrung von Schulen, die erfolgreich den Status als Mint-freundliche oder Digitale Schule erlangt haben: „Es erfüllt mich mit großer Freude, Schulen in Rheinland-Pfalz zu würdigen, die sich erfolgreich als Mint-freundlich oder als Digitale Schule qualifiziert haben. Besonders ermutigend ist die Tatsache, dass einige der ausgezeichneten Schulen bereits zum wiederholten Mal diese Anerkennung erhalten. Dies verdeutlicht die nachhaltigen Vorteile, die aus dem engagierten Einsatz im Mint-Bereich für Schulen resultieren. Die genannten Vorteile sind vielfältig: Schülerinnen und Schüler zeigen begeistertes Interesse an ausgezeichneten Schulen; Unternehmen aus der näheren Umgebung sind offener für Kooperationen; die gesamte Schule begibt sich auf einen zukunftsorientierten Entwicklungsweg. Generell kann festgestellt werden, dass die Qualität der Bewerbungen auch in diesem Jahr auf hohem Niveau lag. Daher ist es zweifellos angemessen zu sagen, dass Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer sowie die Schulleitungen, die dieses Engagement tatkräftig unterstützen, erneut in diesem Jahr eine hervorragende Leistung erbracht haben. Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg.“