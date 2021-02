Zweibrücker Gregor Siefert baut Nistkästen für den Nabu : Nistplätze für geschwächte Meisen

Zweibrücken Nachdem eine Lungenkrankheit die Meisenpopulation erheblich reduziert hat, fordert der Naturschutzbund (Nabu) dazu auf, Nistkästen aufzuhängen. Abiturient Gregor Siefert hat für den Nabu welche gebaut. Holzspenden für weitere Exemplare sind willkommen.

Vogelfreunden mag es bereits aufgefallen sein, wenn sie die muntere Schar um ihre Winter-Futterstellen beobachtet haben: In diesem Jahr sind deutlich weniger Meisen zu Gast. „Viele Blaumeisen sind im Frühjahr an einer bakteriellen Lungenkrankheit gestorben“, weiß Miriam Krumbach vom Naturschutzbund (Nabu) Zweibrücken. Deshalb ruft der Nabu dazu auf, Meisenkästen aufzuhängen, um den fröhlichen Gartenbewohnern einen Nistplatz zu bieten. Denn die Blaumeisen übernehmen eine durchaus wichtige Aufgabe. Miriam Krumbach erklärt: „Es gibt Berichte, dass Meisen Raupen der Eichenprozessionsspinner fressen.“ Ein sehr willkommener Dienst, denn die giftigen Schädlinge machen den Menschen in den letzten Jahren zunehmend zu schaffen. Deshalb also sei besonders hilfreich und wichtig, Meisenkästen in der Nähe von Eichenbäumen aufzuhängen. „Sie sollten in keinem Garten und auch in keinem Wald fehlen“, unterstreicht die Pädagogin. Sie und der Nabu hoffen, dass dadurch das Fällen einiger Bäume verhindern werden könne. Und jeder Baum zähle.