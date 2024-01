Engagement für Modenschau Teamwork ist das A und O

Der Countdown hat begonnen und so langsam beginnt das Lampenfieber bei Anke Köhler. Die Zweibrücker Friseurmeisterin und MakeUp-Artist wird bei der Fashion-Week in New York Mitte Februar die Models frisieren, welche die neueste Mode auf den Laufsteg bringen. Eine große Ehre und eine ebenso große Herausforderung.