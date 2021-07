Zweibrücker Fasenachtsfreunde und Ernstweiler Straußbuben halfen im Katastrophengebiet : Voller Einsatz in Schlamm und Müll

Nach einem arbeitsreichen Tag in Ahrweiler am vergangenen Mittwoch sind die Zweibrücker Helfer Simon Nikolaus, Dörthe Mache und Nils Wedekind (von links) erschöpft. Foto: Zweibrücker Fasenachtsfreunde

Zweibrücken Die Zweibrücker-Fasenachts-Freunde packten zusammen mit den Ernstweiler Straußbuben und -Mädchen im Katastrophengebiet mit an.

Nach der Flutkatastrophe erreichten unvorstellbare Bilder unsere Region und machten viele Menschen fassungslos. So ging es auch Nikolaus Simon. „Die Katastrophe ist so nah, nicht irgendwo auf der Welt. Das hat mich und meine Freunde sehr betroffen gemacht“, sagt das Vorstandsmitglied der Zweibrücker-Fasenachts-Freunde (ZFF).

Simon ist auch bei den Ernstweiler Straußbuben und -Mädchen aktiv. Schnell hatte er eine Gruppe von freiwilligen Helfern aus den beiden Vereinen zusammengetrommelt. Gemeinsam wollte man in die vom Hochwasser betroffenen Regionen fahren und Hilfe anbieten. Zuvor war ein Blick in die sozialen Medien hilfreich. Denn es war den Zweibrücker Helfern nicht klar, wo ihre Hilfe gebraucht wird und ob man überhaupt ins Katastrophengebiet reisen kann.

Am Dienstag vergangener Woche fuhr eine Gruppe von Zweibrücker Helfern schließlich doch nach Trier. Dort fanden sie alles gut geregelt. Außerhalb von Ehrang, dem betroffenen Trierer Stadtteil, habe es einen Parkplatz für Helfer gegeben, berichtet Simon. Von dort fuhren Busse die Helfer in den Ortsteil. „Wir waren sieben Personen“, sagt Simon, „und wir haben geschaut, wo Hilfe gebraucht wird. Wir haben die Leiterin des Kindergartens getroffen und haben dort das Erdgeschoss entrümpelt und noch brauchbare Sachen in die erste Etage gebracht. Danach haben wir Privatleuten geholfen, den Schlamm aus ihrem Keller zu entfernen.“ Immer wieder fuhren Müllwagen durch die Straßen und die Helfer beluden die Fahrzeuge mit den unbrauchbar gewordenen Einrichtungsgegenständen. Am Ende des Tages sah es dann in Ehrang relativ gut aus.