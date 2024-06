Zweibrücker Fallschirmspringer haben mit Skybrücken einen Verein gegründet Sprung in die grenzenlose Freiheit

Was dann passiert, beschreiben die Vereinsmitglieder mit unterschiedlichen Worten. Für Rainer Kircher macht Angst das Leben spannend: „Du hörst deinen eigenen Herzschlag. In der Schule war ich nie so aufmerksam wie im Sprung-Unterricht, als es um das Thema ging, wie man mit Problemen beim Sprung klarkommt.“ Christina Rauch fühlt sich in der Luft frei: „Am Boden hast du 1000 Gedanken im Kopf. Beim Sprung sind die weg.“ Ihr Mann Robert weist darauf hin, dass der Sport nicht so gefährlich sei, wie viele glauben. Fahrradfahren sei viel unfallträchtiger. Wenn sich irgendwo in Deutschland ein Fallschirm nicht öffne, stehe das garantiert in der Zeitung.