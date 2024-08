Zweibrücker Erich Ruf feierte seinen 70. Geburtstag „Man braucht immer ein Ziel im Leben“

Nach der Ausbildung zum Großhandelskaufmann bei der Firma Willi Krug bewarb er sich 1975, angespornt durch das Vorbild seines Vaters, als Außendienstanwärter bei der Versicherung und wurde angenommen. In zahlreichen Schulungen lernte er, was ein Versicherungskaufmann wissen muss, sodass er schon kurze Zeit später als Außendienstinspektor die 22 nebenberuflichen Ortsvertreter rund um Zweibrücken bei ihren Kundenbesuchen begleitete. „Mein Vater Wilhelm war schon außerordentlich erfolgreich und ich tat es ihm nach. 1982 übernahm ich seine General- Agentur und baute sie weiter aus“, erzählt der Zweibrücker. So ist es nicht verwunderlich, dass Erich Ruf auch in seinem Beruf zahlreiche Urkunden einheimsen durfte. Besonders stolz ist er auf seine Aufnahme 1989 im „Victoria-Club“, der die bundesweit besten Generalagenten unter einem Dach vereint.