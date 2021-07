Michael Dillinger und Wolfgang Ohler : 40 Jahre – 40 Bücher

Zweibrücken Der Zweibrücker Echo-Verlag feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Seit Jahrzehnten bieten Mitbegründer Michael Dillinger (71) und Teilhaber Wolfgang Ohler (78) Zweibrücker Autoren eine preisgünstige Möglichkeit der Buchherausgabe. Ans Aufhören denkt das Duo noch lange nicht.

Wie wäre es um die Literatur-Szene in Zweibrücken bestellt, ohne den Echo-Verlag? Eine Frage, die man sich gar nicht stellen mag und zum Glück ja auch nicht stellen muss, denn es gibt ihn ja. In diesem Jahr feiert der kleine Zweibrücker Verlag, der nicht nur für die lokalen Autoren Großes bewegt, sein 40-jähriges Bestehen.

Dann merkten der schreibende Germanist und der layoutende Zeitungsmann, wie viel Aufwand das ist und stiegen um auf Buchdruck. Erstlingswerk war die Anthologie „Zweibrücken: Bilder und Texte einer Stadt“ mit Graphiken und Texten von in Zweibrücken lebenden oder von hier stammenden Künstlern und Autoren, „eine Sammlung, die es in dieser Art nicht gibt“.

Der Echo-Verlag war geboren und unterstützt seitdem heimische Autoren dabei, ihre Werke „für kleines Geld“ in Buchform und damit an ihre Leser zu bringen. Einer von ihnen war der Richter Wolfgang Ohler, der 1990 sein erstes Buch, „Das Auge der Amsel“ herausbrachte. Und, als Wilfried Hub wenig später in die neuen Bundesländer wechselte, dessen Teilhaber-Posten übernahm.

Der heute 78-jährige Ur-Zweibrücker beschreibt: „Unsere Arbeit mit Lektorat, Drucksatz und Gestaltung läuft rein ehrenamtlich und wir verlangen keine Vorauszahlung für die Druckkosten.“ Dafür allerdings müssten die Autoren eine Anzahl Bücher abnehmen und selbst vertreiben. Etwas, das ihm selbst mit seinem „Auge der Amsel“ als bislang erfolgreichstem Buch in zwei ausverkauften Auflagen mit 2000 Stück gelang. Die Karikaturen stammen, wie bei vielen Büchern des Echo-Verlags, von dem Zweibrücker Christoph Legner. Gedruckt wird konsequenter Weise ebenfalls in der Stadt, nämlich bei Conrad & Bothner.

Viele Autoren seien dankbar für das gründliche Lektorat, das ihre Texte oft strukturiere und verständlich in Form bringe. Etwas, das die beiden Verleger während ihrer zehnjährigen Vorstandschaft im Literarischen Verein der Pfalz in den 1990er-Jahren bei Weiterbildungen gründlich erlernten. So boten und bieten sie schreibenden Zweibrückern eine wertvolle Plattform für Prosa und Lyrik, Krimis und Kinderbücher, Sachbücher und immer wieder gemeinsame Auftritte in bunt gestalteten Sammelbänden.