Canadaschule bietet Graffiti-AG mit Peter Schaumburger an : „Das ist so bereichernd!“

Zweibrücken Die Canadaschule bietet ihren Schülern in rund 30 AGs zahlreiche Möglichkeiten, Neues zu entdecken und sich selbst zu erproben. Die faszinierenden Kunstwerke der Graffiti-AG unter Leitung des Zweibrücker Sprüh-Künstlers Peter Schaumburger rufen regelrecht danach, öffentlich gezeigt zu werden.

Mit scharfen Tapetenmessern gilt es, Mickeymaus-Köpfe so auszuschneiden, dass durch Zwischenräume in der Schablone eine Kontur entsteht, die später mit buntem Spray auf der Fläche sichtbar wird. Die Idee dazu hatte Jakob Reichmann. „Ich liebe Walt Disney und ich finde toll, dass man hier was ausprobieren kann“, sagt der Schüler. Peter Schaumburger lieferte die passende Vorlage.

In „normalen“ Jahren gab es an der Canadaschule eine große Weihnachtsfeier, zu der neben den Eltern und Familien auch die Unternehmer eingeladen wurden, die Praktikanten aufnehmen. Das Catering dazu übernahmen die Schüler ebenso wie die Programm-Gestaltung. „Die haben Übung“, lacht Fabian Faß. Denn einmal im Monat bereitet eine andere Klasse das gemeinsame Schulfrühstück für alle 110 Schüler, Lehrer und Integrationshelfer zu. Zum ersten Mal in diesem Jahr wurde ein Wunschbaum aufgestellt. Erfüllt wurden die Wünsche bei dieser Premiere „mit Bordmitteln“. Auch hier geriet der Schulleiter in Begeisterung über die soziale Einstellung seiner Schüler. Er strahlt: „Es waren viele Wünsche dabei, die allen zu Gute kommen!“ Dazu gehörten etwa eine Spielkiste für die Klasse oder gemeinsame Ausflüge. Ihm und dem Kollegium sei wichtig, einen Gemeinschaftsgeist aufzubauen. Eine schöne Bestätigung, wie gut dies gelingt.

Einmal in der Woche wird gut zwei Stunden lang ausgeschnitten, gesprüht, geplant und gestaltet. Ganz begeistert und sichtlich stolz auf die jungen Künstlerinnen und Künstler, zeigt er ein Bild mit farbigen Kreisen. Als Schablone dienen hier gereinigte, an beiden Seiten fein säuberlich frei geschnittene Tomatendosen-Röhren. Beim Sprühen hatte der 61-Jährige den Kindern gezeigt, wie sie einer Kugel einen dreidimensionalen Effekt verleihen: „Man sprüht Weiß in eine Ecke.“ Durch nach unten verlaufende, bunte Farbe, wirkt das Bild, als ob farbige Luftballons schweben.

Mindestens so anspruchsvoll wie der Leopardenkopf, erscheint auch die Eule. Die Inspiration kam von Andreas. Er bestätigt: „Ich wollte mal etwas Schwierigeres machen.“ Und die Gruppe zog begeistert mit. Superstolz auf seine Künstler ist auch Fabian Faß. Der Leiter der Förderschule sagt: „Ich finde das sensationell, was die Schüler an Werken hergestellt haben.“ Zumal dieses Schuljahr ja noch nicht so superlang sei. „Graffiti ist was Cooles!“, schwärmt er und freut sich über die ganz eigene Kreativität, welche die Schüler entwickeln. Bewundernswert findet er das Durchhaltevermögen, die Zielstrebigkeit, wie akkurat sie arbeiten und mit welchem Spaß sie ihre selbst gesetzten Ziele erreichen. Die geschenkten Bilder erhalten in seinem Büro einen Ehrenplatz an der Wand. „Das ist so bereichernd!“ Wenn wieder Schulveranstaltungen möglich sind, soll es eine Graffiti-Ausstellung geben. Wobei sich der Schulleiter sogar eine Ausstellung im öffentlichen Raum gut vorstellen kann. Erste Flächen im Außenbreich der Schule habe die Gruppe bereits verschönert und weitere Wände für „Kunst am Bau“ seien im Gespräch, um das Einheitsgrau farbenfroh zu gestalten.